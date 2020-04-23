Gercüş'te öğrenciler 23 Nisan'ı evlerinden kutladı
Gercüş ilçesinde öğrenciler TBMM'nin kuruluşunun 100. yılını ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını evde kutladı.
23.04.2020 17:36 | Son Güncelleme: 23.04.2020 17:36
Gercüş ilçesinde öğrenciler TBMM'nin kuruluşunun 100. yılını ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını evde kutladı.
Koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkamayan Cumhuriyet İlkokulu 2. sınıf öğrencileri öğretmenlerin yardımıyla 23 Nisan'ı evlerinde görüntülü mesaj ile kutladı.
Çocuklar kaydettikleri görüntülerde 23 Nisan coşkusunu ve duygularını paylaştı.
Kaynak: AA