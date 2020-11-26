Gercüş'te odun ateşinde kavrulan çekirdek ilgi görüyor
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Gercüş'te odun ateşinde kavrulan çekirdek ilgi görüyor

26.11.2020 13:37 | Son Güncelleme: 26.11.2020 13:40
Gercüş'te odun ateşinde kavrulan çekirdek ilgi görüyor

Gercüş ilçesinde evlerde meşe külüyle kaynatılıp, odun ateşinde kumla kavrulan çekirdek büyük ilgi görüyor.

Gercüş ilçesinde evlerde meşe külüyle kaynatılıp, odun ateşinde kumla kavrulan çekirdek büyük ilgi görüyor.

Yöredeki vatandaşlar meşe külüyle bir süre haşladıkları çekirdekleri ısınan kumla birleştirerek odun ateşinde kavuruyor.

Daha sonra elekten geçirilerek kumdan ayrıştırılan çekirdekler satışa ve tüketime hazır hale geliyor.

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Vatandaşlar hazırlanması zahmetli olan çekirdeğin büyük ilgi gördüğünü belirterek, kumdan lezzetini alan çekirdeğin özellikle kış aylarında tüketildiğini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Torlak

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