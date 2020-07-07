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Gercüş'te nohut hasadı başladı

Gercüş'te nohut hasadı başladı Batman'ın Gercüş ilçesinde çiftçiler, ilkbahar aylarında ekimini gerçekleştirdikleri nohut hasadına başladı.

07.07.2020 16:09 | Son Güncelleme: 07.07.2020 16:14

Gercüş'te nohut hasadı başladı

BATMAN - Batman'ın Gercüş ilçesinde çiftçiler, ilkbahar aylarında ekimini gerçekleştirdikleri nohut hasadına başladı.

Gercüş'te ilkbahar aylarında ekilen nohudun hasadına başlandı. Çiftçiler, ileri teknolojiye rağmen dedelerinden kalma gelenekle girdikleri tarlalarda elleri ile nohutları biçti. Korona virüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafeye de uyan çiftçiler, kavurucu sıcakların altında saatlerce nohut biçiyor. Bölgelerinde korona virüs vakalarının arttığının ve bu nedenle sosyal mesafeye dikkat ettiklerini kaydeden çiftçilerden Süleyman Öner "İlkbahar aylarında ektiğimiz nohutları biçiyoruz. Nohut biçme makinesi çıktı ama buraya gelmediği için biz de elle biçiyoruz. Bölgede vaka sayıları arttığı için gördüğünüz gibi arkadaşlar sosyal mesafeyi koruyarak çalışıyor. Maskelerimizi takıyoruz, eldivenlerimizi takıyoruz. Herkesin duyarlı olmasını istiyoruz" dedi.

Gercüş'te nohut hasadı başladı

Kaynak: İHA

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