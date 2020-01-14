Gercüş'te motosiklet ile araç çarpıştı: 1 yaralı

14.01.2020 13:47 | Son Güncelleme: 14.01.2020 13:54

Batman'ın Gercüş ilçesinde motosiklet ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.



Kaza, Gercüş'e bağlı Gönüllü köyünde meydana geldi. Edinen bilgilere göre, Kavaklı mezrasından Hasankeyf istikametine gitmekte motosiklet ile karşı yönden gelen hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Ahmet Tunç yaralandı. Kazada motosiklet kullanılamaz hale gelirken araçta ise maddi hasar oluştu.



Kazayı gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı, burada yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Hasankeyf Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı, daha sonra Batman Bölge Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.



Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BATMAN

Kaynak: İHA