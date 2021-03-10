Gercüş'te Miraç Kandili idrak edildi
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Gercüş'te Miraç Kandili idrak edildi

10.03.2021 21:07 | Son Güncelleme: 10.03.2021 21:31

Batman'ın Gercüş ilçesinde bulunan Ulu Camii'nde Miraç Kandili dolayısıyla program düzenlendi.

Batman'ın Gercüş ilçesinde bulunan Ulu Camii'nde Miraç Kandili dolayısıyla program düzenlendi.

Bağlarbaşı Mahallesi'nde bulunan Ulu Camii'nde akşam namazına müteakip olarak gerçekleştirilen program Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı ardından üç dilde mevlidi şerif okundu. Okunan mevlidin ardından dualar edildi. Programa katılan vatandaşlara çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Süleyman Yıldırım adlı vatandaş, "Bu gece mübarek Miraç Kandili'ni kutladık. Peygamber Efendimizin miraca yükseliş gecesidir. Elhamdülillah bu geceyi idrak ettiğimiz için rabbime sonsuz şükrediyorum ve çocuklarla birlikte bu geceyi en iyi bir şekilde ihya ettik" dedi. - BATMAN

Gercüş'te Miraç Kandili idrak edildi
Gercüş'te Miraç Kandili idrak edildi
Gercüş'te Miraç Kandili idrak edildi
Gercüş'te Miraç Kandili idrak edildi
Gercüş'te Miraç Kandili idrak edildi
Gercüş'te Miraç Kandili idrak edildi
Gercüş'te Miraç Kandili idrak edildi
Gercüş'te Miraç Kandili idrak edildi
Gercüş'te Miraç Kandili idrak edildi
Gercüş'te Miraç Kandili idrak edildi
Gercüş'te Miraç Kandili idrak edildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SERHAN ÖNER

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