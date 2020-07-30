Gercüş'te mezarlık temizliği Gercüş Belediyesi ekipleri, Kurban Bayramı dolayısıyla vatandaşlar tarafından yoğun olarak ziyaret edilen mezarlıklarda bakım ve temizlik çalışması yaptı.

Gercüş Belediyesi ekipleri, Kurban Bayramı dolayısıyla vatandaşlar tarafından yoğun olarak ziyaret edilen mezarlıklarda bakım ve temizlik çalışması yaptı.

Arife günü dolayısıyla mezarlıklarda gerekli tedbirleri alan ekipler, vatandaşların rahat ve huzur içinde ziyaretlerini gerçekleştirmesi için temizlik çalışması yaptı.

Belediye Başkanı Gündüz Günaydın, yaptığı açıklamada, ilçe genelindeki mezarlıklarda temizlik ve bakım çalışmalarının devam edeceğini belirtti.

Cami ve mescitleri de temiz ve hijyenik hale getirdiklerini ifade eden Günaydın, şunları kaydetti:

"Evlerimizde yaptığımız temizliğe ne kadar özen gösteriyorsak saygıdeğer yakınlarımızın ve aile büyüklerimizin ebedi mekanları olan mezarlıklarımızın da temizliğine aynı şekilde büyük bir özen gösteriyoruz."

Kaynak: AA