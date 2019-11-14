Gercüş'te Mevlid-i Nebi Haftası Etkinliği
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Gercüş'te Mevlid-i Nebi Haftası Etkinliği

Gercüş ilçesinde Mevlid-i Nebi Haftası kapsamında etkinlik düzenlendi.

14.11.2019 15:40 | Son Güncelleme: 14.11.2019 15:48
Gercüş'te Mevlid-i Nebi Haftası Etkinliği

ilçesinde Mevlid-i Nebi Haftası kapsamında etkinlik düzenlendi.

Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde düzenlenen, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda öğrenciler şiir okudu.

Öğrencilerin oratoryo gösterisi sunması, Grup Tenzih'in kaside dinletisinin yer aldığı etkinlik ilgi gördü.

Etkinliğe katılanlara çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Kaynak: AA
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