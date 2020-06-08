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Gercüş'te mercimek hasadı başladı

Gercüş'te mercimek hasadı başladı Batman'ın Gercüş ilçesinde çiftçiler yılın ilk mahsulü olan mercimek hasadına başladı.

08.06.2020 16:34 | Son Güncelleme: 08.06.2020 16:40

Gercüş'te mercimek hasadı başladı

BATMAN - Batman'ın Gercüş ilçesinde çiftçiler yılın ilk mahsulü olan mercimek hasadına başladı. Çiftçiler hasada mercimekle başlarken bu yıl mercimek veriminden memnun kalan çiftçilerin yüzü güldü.

Bu sene yağışların iyi olması ile birlikte mercimekte verim kalitesi yükseldi. Yağışların iyi olması nedeniyle hububatta istedikleri verimi elde ettiklerini belirten Gercüşlü çiftçilerden Habip Aras, hasadın verimli geçtiğini söyledi.

Gercüşlü çiftçilerden Hasan Bıçakçı ise "Gercüş ilçesinde şuan mercimek hasadı başlamış. Bu sene yağışlardan dolayı çiftçilerin yüzü güldü. Yağışlardan dolayı buğday olsun mercimek olsun bu sene iyi bir verim alacak çiftçiler. Teknoloji de tarım alanında geliştiği için artık fazla zorluklar çekmiyoruz. Eskiden elle ve oraklarla mercimek hasadı yapıyorduk, şuan ise traktörlerin arkasına bağlanan makinelerle yapıyoruz. Şuan biçtiğimiz mercimekleri 10 gün güneşin altında kurutmaya bırakacağız. Daha sonrada gezer tarım aleti olan patoz buraya gelip biçtiğimiz mercimekleri içine atacağız, mercimek tanelerini bir yana samanı da kendi deposunda depolayarak bizi çok büyük zahmetlerden kurtaracak. Tarım alanında teknolojinin gelişmesiyle çiftçiler rahata kavuştu" diye konuştu.

Gercüş'te mercimek hasadı başladı

Kaynak: İHA

Ekonomi Manşet

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