Gercüş'te mercimek hasadı Gercüş ilçesinde mercimek hasadı yapıldı.

Gercüş ilçesinde mercimek hasadı yapıldı.

Gercüş ovasında çiftçiler sonbahar aylarında ektikleri mercimeklerini toplamaya başladı.

Traktörlerin arkasına bağlanan makasla kesilen mercimekler, küme haline getiriliyor. Bir hafta kurutulmaya bırakılan mercimek, daha sonra patoz denilen tarım makinesinde harmanlanacak.

Koronavirüs önlemleri kapsamında sosyal mesafeye uygun hareket eden çiftçiler, tarlalardaki mercimekleri sıcaklar bastırmadan toplamanın telaşına düştü. Bu yıl bol yağmur yağan bölgede iyi verim veren mercimek hasadı, saatlerce güneş altındaki çalışma ile yapılıyor.

Gercüş Ziraat Odası Başkanı Şefik Öner, "Bereketli bir bahar geçirdik. İlçemize bol yağış aldı. Dilerim ürünlerimiz bereketli olur ve çiftçilerimizin yüzü güler. Hayırlı uğurlu olsun." dedi.

Kaynak: AA