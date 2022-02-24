Gercüş'te menfez hırsızları yakalandı

BATMAN (İHA) - Batman İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi ( Jasat ) ve Kayapınar Jandarma Karakol Komutanlığı tarafından yürütülen çalışmalar ve Plaka Tanıma Sistemleri (PTS) incelemesi neticesinde 3 menfez hırsızı gözaltına alındı.

Gercüş ilçesi Kayapınar köyü Muratlı mezrasında meydana gelen Kamu Kurumundan menfez demir kafesi hırsızlığı olayı ile ilgili olarak Batman İl Jandarma Komutanlığı JASAT ve Kayapınar Jandarma Karakol Komutanlığı tarafından yürütülen çalışmalar ve PTS incelemesi neticesinde demir kafesleri çalan C.Y., Ö. Y. ve A. Y. isimli şüphelilerin çaldığı tespit edildiği belirtildi.

Ekipler tarafından yapılan fiziki takip neticesinde Mardin kolluk kuvvetleri ile irtibata geçilerek 3 şüpheli Midyat-Mardin yolunda seyir halinde olan aracı durdurarak yakaladı. Araçta yapılan kontrolde 17 adet demir menfez kafesi, 1 adet demir kesme makası, 1 adet balyoz ve 2 adet manivela demiri ele geçirildi.

Bahse konu demir menfez kafesleri Batman İl Özel İdaresine teslim edilerek, 3 şüpheli şahıs Gercüş Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi. Şüphelilerden C.Y. ve Ö.Y. adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. A.Y. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldığı kaydedildi. - BATMAN