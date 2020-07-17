Gercüş'te kumda kavrularak yapılan leblebi ilgi görüyor
Gercüş ilçesinde evlerde meşe külüyle kaynatılıp, odun ateşinde sıcak kumla kavrularak imal edilen leblebi talep görüyor.
Gercüş ilçesinde evlerde meşe külüyle kaynatılıp, odun ateşinde sıcak kumla kavrularak imal edilen leblebi talep görüyor.
İlçede, evlerde meşe külüyle kaynatılıp, odun ateşinde sıcak kumla kavrularak imal edilen leblebi talep görüyor.
Nohudu tencerelerde kaynattıktan sonra kumda odun ateşinde kızdırarak ısıttıklarını belirten vatandaşlar, daha sonra haşladıkları nohutları ısınan kumla birleştirerek sürekli karıştırdıklarını dile getirdi.
Belirli bir müddet sonra elekten geçirip kumlarla ayrıştırılan leblebilerin daha sonra çuvalın içine konulup hazır hale getirildiğini kaydeden vatandaşlar, ürettikleri leblebilerin yoğun talep gördüğünü aktardı.
Vatandaşlar, kumdan lezzetini alan leblebiyi satarak aile bütçelerine katkı sunduklarını dile getirdi.
Kaynak: AA