15.12.2019 14:38 | Son Güncelleme: 15.12.2019 14:44

Gercüş'te köy yolları asfaltlanıyor.

Gercüş ilçesine bağlı Seki ve Gönüllü köylerine ulaşımı sağlayan 11 kilometre uzunluğundaki yol asfaltlandı.

Gercüş Kaymakamı Mevlüt Şekerci, kışın ulaşım sıkıntısının yoğun yaşandığı Seki ve Gönüllü köy yollarını asfaltlandığını belirterek, "Tüm köy yollarının asfaltlanması için çalışmalarımız yoğun şekilde sürüyor." dedi.

Seki Köy Muhtarı Şehmuz Ertekin, yollarının asfaltlanmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kaynak: AA