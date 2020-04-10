Gercüş'te koronavirüs tedbirleri Gercüş ilçesinde koronavirüs tedbirleri sürüyor.

Gercüş ilçesinde koronavirüs tedbirleri sürüyor.

Gercüş Belediyesi yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında mahalle pazarlarında denetim yaparak, pazarcı esnafı ile vatandaşı salgın konusunda bilgilendirdi.

Pazar yerlerine maskesiz girişlere izin vermeyen ekipler, maske ve dezenfekte ürünleri dağıttı.

Ekipler, maskesiz ve eldivensiz çalışanları uyarırken, 20 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşların da pazar yerine girişine izin vermedi.

Kaynak: AA