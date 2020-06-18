Gercüş'te koronavirüs önlemleri
Gercüş ilçesinde koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında pazar kurulmayacağı bildirildi.
18.06.2020 17:13 | Son Güncelleme: 18.06.2020 17:48
Gercüş ilçesinde koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında pazar kurulmayacağı bildirildi.
Gercüş Belediyesinden yapılan açıklamada, koronavirüs salgınından vatandaşları korumak ve salgının yayılmasını engellemek amacıyla önlemlerin alındığı bildirildi.
Açıklamada, "İiçe merkezimizde koronavirüs vakalarının görülmesiyle cuma günü halk pazarımızın kurulmaması yönünde karar alınmıştır. Vatandaşlarımızın ve pazarcı esnafımızın bilgisine." denildi.
Kaynak: AA