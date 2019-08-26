Gercüş'te kışa hazırlık

26.08.2019 16:16

Gercüş ilçesinde kışa hazırlık için kuru üzüm yapılıyor.

Gercüş'te çiftçilik yapan Nurullah Gündüz, kışa hazırlık için kuru üzüm yaptıklarını söyledi.

Besne Torlak da ilçede yaklaşık 50 yıldır kuru üzüm yaptıklarını, kuruttuğu üzümleri il dışında yaşayan yakınlarına ve okul okuyan çocuklarına gönderdiğini belirtti.



Bazı çiftçilerin bu yöntemle geçimlerini sağladığını kaydeden Torlak, "Biz daha çok kendimize yetecek kadar hazırlıyoruz." dedi.

Kaynak: AA