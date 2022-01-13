Gercüş'te "Kırmızı Başlıklı Kaz" adlı tiyatro oyunu sahnelendi - Haberler
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Gercüş'te "Kırmızı Başlıklı Kaz" adlı tiyatro oyunu sahnelendi

Gercüş'te
AA / İbrahim Torlak - Haberler | Güncel

Batman'ın Gercüş ilçesinde "Kırmızı Başlıklı Kaz" adlı tiyatro oyunu sahnelendi.

GERCÜŞ, BATMAN (AA) - Batman'ın Gercüş ilçesinde "Kırmızı Başlıklı Kaz" adlı tiyatro oyunu sahnelendi.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün katkılarıyla Gercüş Yolağzı İlköğretim Okulu konferans salonunda sahnelenen tiyatro oyununu okul idaresi, öğretmenler ve öğrenciler izledi.

Etkinlik sonunda çocuklara çikolata ikram edildi.

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AA / İbrahim Torlak - Son Dakika Haberleri

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