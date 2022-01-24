GERCÜŞ'TE KIRKAT GÖLETİ DONDU

BATMAN'ın Gercüş ilçesinde hava sıcaklığının sıfırın altında 10 dereceye kadar düşerken, Kırkat göleti buz tuttu.

İlçeye 5 kilometre mesafede bulunan ve 1985 yılında sulama amacıyla yapılan Kırkat gölünde yaklaşık 20 santimetre kalınlığında buz tabakası oluştu. Gölün tamamı donarken, vatandaşlardan o anları cep telefonu kamerası ile kaydetti. Gölettin etrafında fotoğraf çektirmeye gelen vatandaşlardan Mehmet Öner, ??3 senedir yakışlar çok az olduğundan dolayı çiftçilerimizde kuraklıktan etkileniyordu. Bu sene bereket yılı olacak inşallah. Bu sene Allah'ın izniyle çiftçilerimizde inşallah iyi bir verim alacaklardır. Bu sene çok güzel kar yağdı. Şuan bu güzel manzaranın etrafında yeğenlerimle birlikte fotoğraf çektiriyoruz. Göl tamamen buz tutmuş" dedi.