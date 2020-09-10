Gerçüş'te kaza: 1 yaralı
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Gerçüş'te kaza: 1 yaralı

BATMAN'ın Gercüş ilçesinde yoldan çıkıp tarlaya yuvarlanan otomobilin sürücüsü Şivan Şaşmaz, yaralandı.

Gerçüş'te kaza: 1 yaralı
10.09.2020 10:18 | Son Güncelleme: 10.09.2020 10:23

BATMAN'ın Gercüş ilçesinde yoldan çıkıp tarlaya yuvarlanan otomobilin sürücüsü Şivan Şaşmaz, yaralandı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Gercüş-Midyat karayolunda meydana geldi. Midyat yönünden Gercüş yönüne giden Şivan Şaşmaz yönetimindeki 01 BL 967 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarındaki tarlaya yuvarlandı. Kazada, sürücü Şaşmaz yaralandı. Şivan Şaşmaz, ihbar üzerine kaza yerine sevk edilen ambulansla Gercüş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Şaşmaz, buradaki müdahalesinin ardından Batman Bölge Hastanesi'ne sevk edildi.


Kaynak: DHA

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