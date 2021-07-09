Gercüş'te kayıp koyunlar, sosyal medya sayesinde sahibine ulaştırıldı
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Gercüş'te kayıp koyunlar, sosyal medya sayesinde sahibine ulaştırıldı

Gercüş'te kayıp koyunlar, sosyal medya sayesinde sahibine ulaştırıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Batman'ın Gercüş ilçesinde başıboş 5 koyunu gören bir kişi, hayvanları alıp ahırına götürdü.

Batman'ın Gercüş ilçesinde başıboş 5 koyunu gören bir kişi, hayvanları alıp ahırına götürdü. Koyunların bakımını yapan hayırsever, sosyal medya aracılığıyla hayvanların sahibine ulaşarak koyunları teslim etti.

Gercüş ilçesine bağlı Arıca köyünde ikamet eden Müstakim Demir, başıboş 5 koyunu görünce hayvanları evlerinin altında bulunan ahıra götürüp su ve yem vererek besledi. Bu sırada koyunların fotoğraflarını çekip sosyal medyaya atan Mustakim Demir, irtibat için de telefon numarası bıraktı. Bir süre sonra telefonu çalan Demir, koyunların Seki köyünden Yusuf Tunç'a ait olduğunu öğrendi. Arıca köyüne gelen Tunç, koyunlarını alıp kendi köyüne döndü.

Aramalardan sonuç almayınca hayvanlarından umudunu kestiğini belirten Tunç, "Kayıp 5 koyunumuzu bulanlar, resimlerini paylaşmış. Arkadaşlarımız görüp bize haber verdi. Fotoğraflarda koyunların bizim olduğunu gördüm. Onlara kavuştum, çok sevinçliyim. Köy halkına ve koyunlarımıza bakan Demir ailesine çok teşekkür ediyorum. Allah onlardan razı olsun" dedi.

Mustakim Demir ise daha önce de kayıp inek ve yavrusunu bulduğunu onu da sahibine teslim ettiğini kaydederek, "O hayvanlar ilçe merkezinde oturan 80 yaşlarında bir teyzenindi. Onları da bulduğumuzda 3 gün evimizin ahırında besleyip daha sosyal medya aracılığı ile sahibine ulaştırdık" diye konuştu. - BATMAN

Gercüş'te kayıp koyunlar, sosyal medya sayesinde sahibine ulaştırıldı
Gercüş'te kayıp koyunlar, sosyal medya sayesinde sahibine ulaştırıldı
Gercüş'te kayıp koyunlar, sosyal medya sayesinde sahibine ulaştırıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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