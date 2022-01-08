Gercüş'te "Kariyer Gelişim Söyleşisi" düzenlendi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Gercüş'te "Kariyer Gelişim Söyleşisi" düzenlendi

Gercüş'te
AA / İbrahim Torlak - Haberler | Güncel

Gercüş ilçesinde "Kariyer Gelişim Söyleşisi" gerçekleştirildi.

Gercüş ilçesinde "Kariyer Gelişim Söyleşisi" gerçekleştirildi.

Yatılı Bölge Ortaokulu Konferans Salonu'nda lise öğrencilerine yönelik düzenlenen söyleşide, Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İdris Demir, öğrencilere gelecekteki eğitim ve mesleki planlamalarına yönelik bilgilendirmede bulundu.

Söyleşinin ardından Gercüş Belediye Başkanı Gündüz Günaydın, Rektör Demir'e plaket verdi.

Program daha sonra Doç. Dr. Ümit Dilekçi ve Doç. Dr. Yusuf Sözer'in "TUBİTAK Ortaöğretim Öğrencileri Araştırma Projelerine Hazırlık" konulu söyleşisiyle devam etti.

Söyleşide, Gercüş İlçe Milli Eğitim Müdürü Şahabeddin Konakçı, akademisyenler, öğretmenler de yer aldı.

Rektör Demir, buradaki programın ardından Gercüş Kaymakamı Server Sinanoğlu'nu makamında ziyaret etti.

Antalya'da 5 gündür haber alınamayan kız çocuğu bulundu

Antalya'da 5 gündür haber alınamayan kız çocuğu bulundu

 Boğaziçi Üniversitesi'ndeki gösterilere ilişkin davada tutuklu 2 öğrenci tahliye edildi

Boğaziçi Üniversitesi'ndeki gösterilere ilişkin davada tutuklu 2 öğrenci tahliye edildi

AA / İbrahim Torlak - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title