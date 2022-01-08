Gercüş'te "Kariyer Gelişim Söyleşisi" düzenlendi

Gercüş ilçesinde "Kariyer Gelişim Söyleşisi" gerçekleştirildi.

Yatılı Bölge Ortaokulu Konferans Salonu'nda lise öğrencilerine yönelik düzenlenen söyleşide, Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İdris Demir, öğrencilere gelecekteki eğitim ve mesleki planlamalarına yönelik bilgilendirmede bulundu.

Söyleşinin ardından Gercüş Belediye Başkanı Gündüz Günaydın, Rektör Demir'e plaket verdi.

Program daha sonra Doç. Dr. Ümit Dilekçi ve Doç. Dr. Yusuf Sözer'in "TUBİTAK Ortaöğretim Öğrencileri Araştırma Projelerine Hazırlık" konulu söyleşisiyle devam etti.

Söyleşide, Gercüş İlçe Milli Eğitim Müdürü Şahabeddin Konakçı, akademisyenler, öğretmenler de yer aldı.

Rektör Demir, buradaki programın ardından Gercüş Kaymakamı Server Sinanoğlu'nu makamında ziyaret etti.

AA / İbrahim Torlak - Son Dakika Haberleri

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