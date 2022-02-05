GERCÜŞ'TE KARDAN KAPANAN YOLDA MİNİBÜS İÇİNDE MAHSUR KALAN 4 KİŞİ KURTARILDI - Haberler
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GERCÜŞ'TE KARDAN KAPANAN YOLDA MİNİBÜS İÇİNDE MAHSUR KALAN 4 KİŞİ KURTARILDI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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BATMAN'ın Gercüş ilçesinde kar yağışı nedeniyle kapanan yolda bir minibüs içerisinde mahsur kalan 4 kişi İlçe Özel İdare ekipleri tarafından kurtardıldı.

HİSARCIK, KÜTAHYA (DHA) - BATMAN'ın Gercüş ilçesinde kar yağışı nedeniyle kapanan yolda bir minibüs içerisinde mahsur kalan 4 kişi İlçe Özel İdare ekipleri tarafından kurtardıldı.

Olay, Gercüş ilçesine bağlı Gökçepınar ve Serin köyü yolunda meydana geldi. Yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan yolda minibüs içindeki 4 kişinin mahsur kaldığı ihbari üzerine ekipler harekete geçti. Gercüş Kaymakamlığı İl Özel İdaresi Gercüş Şantiye Şefliği ekiplerince köy yolu ulaşıma açılarak, minibüsteki 4 kişi kurtarıldı. Kurtarılan minibüs sürücüsü ile 3 yolcu güvenli bölgeye alındı.

GERCÜŞ'TE KARDAN KAPANAN YOLDA MİNİBÜS İÇİNDE MAHSUR KALAN 4 KİŞİ KURTARILDI

GERCÜŞ'TE KARDAN KAPANAN YOLDA MİNİBÜS İÇİNDE MAHSUR KALAN 4 KİŞİ KURTARILDI

GERCÜŞ'TE KARDAN KAPANAN YOLDA MİNİBÜS İÇİNDE MAHSUR KALAN 4 KİŞİ KURTARILDI

Demirören Haber Ajansı - Güncel

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