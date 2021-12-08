Gercüş'te inşaat iskelesinden düşen işçi yaralandı - Haberler
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Gercüş'te inşaat iskelesinden düşen işçi yaralandı

Gercüş'te inşaat iskelesinden düşen işçi yaralandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Batman'ın Gercüş ilçesinde bir inşaatın iskelesinden düşen işçi yaralandı.

GERCÜŞ, BATMAN (İHA) - Batman'ın Gercüş ilçesinde bir inşaatın iskelesinden düşen İşçi yaralandı.

Olay Gercüş ilçesine bağlı Poyraz köyünde meydana geldi. Edinen bilgilere göre Gercüş ilçesine bağlı Poyraz köyünde bir inşaatın onarım işlerini yapan inşaat ustası Lokman Keleş (30), bir inşaatta kurduğu iskele üzerinde çalışırken iddiaya göre iskelenin kırılmasıyla beton zemin üzerine düşen Keleş yaralandı. Yaralı olay yerine çağrılan ambulansla Gercüş Devlet Hastanesine kaldırılırdı. Burada yapılan müdahalenin ardından vücudun çeşitli yerlerinde kırık oluşan işçi Batman Eğitim Araştırma Hastanesine sevk edildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - BATMAN

Gercüş'te inşaat iskelesinden düşen işçi yaralandı

Gercüş'te inşaat iskelesinden düşen işçi yaralandı

Gercüş'te inşaat iskelesinden düşen işçi yaralandı

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