Gercüş'te ihtiyaç sahibi ailelere yardım
Türk Kızılay'ı Gercüş'te ihtiyaç sahibi ailelere yardım yaptı.
30.04.2020 14:44 | Son Güncelleme: 30.04.2020 14:44
Türk Kızılay'ı Gercüş'te ihtiyaç sahibi ailelere yardım yaptı.
Kızılay Gercüş Şube Başkanı Selahattin Yıldırım, genel merkezden temin edilen nakdi ve gıda paketlerini 106 ihtiyaç sahibi aileye ulaştırdıklarını söyledi.
Yıldırım, "Önümüzdeki dönemde ailelerimize yardımlarımız devam edecek. Türk Kızılay'ı her zaman halkımızın yanındadır." dedi.
Kaynak: AA