Gercüş'te güneş enerji santrali kuruluyor
Gercüş'te güneş enerji santrali kuruluyor.
Gercüş'te güneş enerji santrali kuruluyor.
Kaymakam Mevlüt Şekerci beraberinde Belediye Başkanı Gündüz Günaydın ve İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Hakan Arıkan ile Kemal Erpolat'ın oluşturduğu ve yıllık 1750 mw elektrik üretme kapasitesine sahip güneş enerji santrali tesisinde incelemede bulundu.
Şekerci, yenilenebilir enerji kaynaklarının önemine değinerek, bu tesislerin ülke ekonomisine katkı sunduğunu söyledi.
Kaynak: AA