Gercüş'te Göreve Yeni Başlayan Öğretmenler İçin Tören

Batman'ın Gercüş ilçesinde göreve yeni başlayan öğretmenler için tören düzenlendi.

Yatılı Bölge Orta Okulu Konferans Salonunda düzenlenen törene, Kaymakam Mevlüt Şekerci, İlçe Milli Eğitim Müdürü Siraç Badur, Şube Müdürü Abdullah Akgül, yöneticiler, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Badur, burada bir konuşma yaptı.

Müzik sunumunun yapıldığı programda, Kaymakam Şekerci, öğretmenlere karanfil dağıtıp başarı diledi.