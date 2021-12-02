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Gercüş'te gökkuşağı güzel görüntü oluşturdu

AA / İbrahim Torlak - Haberler | Güncel
Gercüş'te gökkuşağı güzel görüntü oluşturdu

Gercüş ilçesinde etkili olan yağmur ve fırtınanın ardında beliren gökkuşağı güzel görüntü oluşturdu.

Gercüş ilçesinde etkili olan yağmur ve fırtınanın ardında beliren gökkuşağı güzel görüntü oluşturdu.

Gercüş'te gün içerisinde şiddetli yağmur ve fırtına ardından güneşin kendini göstermesiyle gökkuşağı belirdi.

İlçenin birçok noktasında beliren gökkuşağını vatandaşlar cep telefonuyla kaydetti.???????

AA / İbrahim Torlak - Son Dakika Haberleri

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