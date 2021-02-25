Gercüş'te fıstık fidanı dağıtıldı
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Gercüş'te fıstık fidanı dağıtıldı

25.02.2021 13:53 | Son Güncelleme: 25.02.2021 13:56
Gercüş'te fıstık fidanı dağıtıldı

Tarım ve Orman Gercüş İlçe Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve İl Özel İdaresinin desteğiyle yüzde 70 hibeli 10 bin fıstık fidanı, çiftçilere dağıtıldı.

Tarım ve Orman Gercüş İlçe Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve İl Özel İdaresinin desteğiyle yüzde 70 hibeli 10 bin fıstık fidanı, çiftçilere dağıtıldı.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Metin Kaplan, Antepfıstığının ekonomik getirisi iyi olduğundan ve hububat ekimine uygun olmayan yerlerde de yetiştirebildiği için son yıllarda ilçede fıstık alanının hızla arttığını belirtti.

Kaplan, "2020 yılı itibariyle 25 bin dekara ulaşan fıstık ekim alanları 2021 yılı içerisinde 30 bini geçti. Çiftçilerimizden gelen talep üzerine 10 bin fıstık fidanı dağıtımını gerçekleştirirken toplamında 72 bin fıstık fidanı dağıttık." dedi.

Üreticilerden İsmail Yalçın da 100 fıstık fidanını bu proje kapsamında aldığını belirterek, emeği geçen herkese teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Torlak

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