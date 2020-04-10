Gercüş'te "Evde Hayat Var, Kitap Okumakta Yarar Var" Projesi Gercüş Cumhuriyet İlkokulunca düzenlenen kitap okuma kampanyasını "Evde Hayat Var, Kitap Okumakta Yarar Var" sloganıyla güncellediklerin belirtti.

Gercüş Cumhuriyet İlkokulunca düzenlenen kitap okuma kampanyasını "Evde Hayat Var, Kitap Okumakta Yarar Var" sloganıyla güncellediklerin belirtti.

Okul müdürü Edip Ekmen, yaptığ açıklamada yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Milli Eğitim Bakanlığının velilere yönelik gerçekleştirilen "Okuldan Aileye, Aileden Öğrenciye" sloganıyla her akşam saat 20.00'de EBA TV de "Veli Kuşağı" programı nedeniyle kitap okuma saatini "19.00-20.00 olarak "Evde Hayat Var, Kitap Okumakta Yarar Var" sloganıyla güncellediklerini belirtti.

Ekmen, "Değerli velilerimizi, öğrencilerimizi, meslektaşlarımızı, kamu çalışanlarımızı, ev hanımlarını ve sevgili gençleri bu zorlu süreçte sevdiklerimiz için ülkemiz için evde kalıp, kitap okumaya davet ediyoruz. Herkese iyi okumalar ve iyi seyirler diliyoruz." dedi.

Velilerden projeye büyük destek geldi.

Kaynak: AA