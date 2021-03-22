Gercüş'te engebeli araziler kara sabanla sürülüyor

Batman'ın Gercüş ilçesine bağlı Akburç köyündeki çiftçiler, engebeli arazideki tarlalarını kara sabanla sürüyor.

Çiftçiler arazi şartları nedeniyle tarım makinelerinin çalışamadığı tarlaları atlara bağlanan kara sabanlarla sürüyor.

Çiftçilerden Rıdvan Korkut, 25 yıldır bu işle uğraştığını belirterek, arazinin engebeli olduğunu, traktörün girmediği tarlaları atlara bağladıkları sabanla sürdüklerini söyledi.

Tarla sahibi Hasan Tekin de tarlaların yamaçta yer aldığını ifade ederek, bu nedenle traktör kullanamadıklarını belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Torlak