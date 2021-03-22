Gercüş'te engebeli araziler kara sabanla sürülüyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Gercüş'te engebeli araziler kara sabanla sürülüyor

22.03.2021 14:33 | Son Güncelleme: 22.03.2021 14:41
Gercüş'te engebeli araziler kara sabanla sürülüyor

Batman'ın Gercüş ilçesine bağlı Akburç köyündeki çiftçiler, engebeli arazideki tarlalarını kara sabanla sürüyor.

Batman'ın Gercüş ilçesine bağlı Akburç köyündeki çiftçiler, engebeli arazideki tarlalarını kara sabanla sürüyor.

Çiftçiler arazi şartları nedeniyle tarım makinelerinin çalışamadığı tarlaları atlara bağlanan kara sabanlarla sürüyor.

Çiftçilerden Rıdvan Korkut, 25 yıldır bu işle uğraştığını belirterek, arazinin engebeli olduğunu, traktörün girmediği tarlaları atlara bağladıkları sabanla sürdüklerini söyledi.

Tarla sahibi Hasan Tekin de tarlaların yamaçta yer aldığını ifade ederek, bu nedenle traktör kullanamadıklarını belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Torlak

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Celal Adan Ziya Selçuk Meral Akşener Fahrettin Koca Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Alişan Hülya Avşar Acun Ilıcalı Birkan Sokullu
Spor Erol Bulut Ersun Yanal Fatih Terim Gökhan Gönül Aykut Kocaman
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Muğla Rusya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Gercüş'te engebeli araziler kara sabanla sürülüyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.3.2021 14:42:36. #1.16#
title