Gercüş'te encümen üyeleri seçimi yapıldı
Gercüş ilçesinde Köylere Hizmet Götürme Birliğinin olağanüstü meclis toplantısında, encümen üyelerinin seçimi yapıldı.
25.06.2020 15:15 | Son Güncelleme: 25.06.2020 15:23
Gercüş ilçesinde Köylere Hizmet Götürme Birliğinin olağanüstü meclis toplantısında, encümen üyelerinin seçimi yapıldı.
Gercüş Kültür Merkezi konferans salonunda yapılan toplantıya, Kaymakam Mevlüt Şekerci, Birlik Müdürü Salih Orak, İlçe Özel İdare Müdürü Taner Saraç ve köy muhtarları katıldı.
Seçimde, encümen üyeleri belirledi.
Kaynak: AA