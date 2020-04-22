Gercüş'te dolu yağışı...Sokaklar göle döndü
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Gercüş'te dolu yağışı...Sokaklar göle döndü

Gercüş'te dolu yağışı...Sokaklar göle döndü Batman'ın Gercüş ilçesinde etkili olan dolu ve şiddetli sağanak yağış sele neden olurken, bazı sokaklar göle döndü.

22.04.2020 20:14 | Son Güncelleme: 22.04.2020 20:14
Gercüş'te dolu yağışı...Sokaklar göle döndü

Gercüş'te dolu yağışı...Sokaklar göle döndü

BATMAN - Batman'ın Gercüş ilçesinde etkili olan dolu ve şiddetli sağanak yağış sele neden olurken, bazı sokaklar göle döndü.

Gercüş'e bağlı Seki köyünde aninden bastıran dolu ve sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Köyde etkili olan yağışlar sonrasında sokaklar taşarken meyve ağaçları zarar gördü. Dolu yağmasıyla birlikte evlerine girdiklerini kaydeden Vedat Yıldırım, "Allah'a şükür bir can kaybımız olmadı ama meyve ağaçlarımız ve bağlarımız zarar gördü. İyi ki hayvanlarımız dışarıda değildi, dolunun ardından sel meydana geldi, hayvanlarımız telef olabilirdi" dedi.

Kaynak: İHA

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