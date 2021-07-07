Gercüş'te doğa yürüyüşü yapıldı

Gercüş ilçesinde öğretmen ve öğrencilerin katılımıyla doğa yürüyüşü gerçekleştirildi.

Gercüş ilçesinde öğretmen ve öğrencilerin katılımıyla doğa yürüyüşü gerçekleştirildi.

Gercüş İlçe Milli Eğitim Müdürü Şahabedin Konakçı, "Telafide Ben de Varım" programı kapsamında doğa yürüyüşü yapıldığını söyledi.

Doğa yürüyüşünün eski Midyat ile Ayrancı mevki arasında gerçekleştirildiğini kaydeden Konakçı, öğrencilere sosyal etkinlik imkanı sağladıklarını aktardı.

Konakçı, "Bakanlığımızın çalışmaları doğrultusunda biz de bu etkinlikleri gerçekleştiriyoruz. Sadece öğrenciler için değil öğretmenlerimiz için de birtakım etkinlikler hazırladık. Öğretmen ve öğrencilerle doğa yürüyüşü gerçekleştirdik." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Torlak