Gerçüş'te devrilen traktörün altında kalan genç kız yaralandı Gercüş'te devrilen traktörün altında kalan kız yaralandı.

Gercüş'te devrilen traktörün altında kalan kız yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Sargın köyünde Latif Şahin. yönetiminde henüz plakası öğrenilemeyen traktör tarlada devrildi. Bu sırada tarlada çalışan 17 yaşındaki Emine Şahin traktörün altında kalarak ağır yaralandı.

Yaralı Şahin, 112 Acil Sağlık ekiplerince kaldırıldığı Batman Bölge Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Kaynak: AA