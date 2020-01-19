Gercüş'te çocuklara giysi yardımı

19.01.2020 14:10 | Son Güncelleme: 19.01.2020 14:15

Batman'ın Gercüş ilçesine bağlı Boğaz köyünde çocuklara kışlık elbise dağıtıldı.



Boğaz köyündeki çocuklara isminin açıklanmasını istemeyen Gaziantepli bir hayırsever iş adamı tarafından kışlık bot ve mont gönderildi. Hediyelerini alan çocuklar hayırsever iş adamına teşekkür etti.



Boğaz köyü muhtarı Abdülhalim Önal da yardımlarından dolayı iş adamına teşekkür ettiklerini söyledi. - BATMAN

Kaynak: İHA