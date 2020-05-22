Gercüş'te çocuklara bayramlık Hayrat İnsani Yardım Derneği Batman Şubesi tarafından Gercüş ilçesinde 100 çocuğa bayramlık hediye edildi.

Hayrat İnsani Yardım Derneği Batman Şubesi tarafından Gercüş ilçesinde 100 çocuğa bayramlık hediye edildi.

Hayrat İnsani Yardım Derneği Batman Şube Başkanı Abdullah Temiz, Ramazan Bayramında yetim yoksul olan ailelere bayramlık elbise hediye ettiklerini, ilçede de 100 yetim çocuğu sevindirdiklerini söyledi.

Tüm yetim çocuklara sahip çıkacaklarını kaydeden Temiz, şöyle dedi:

"Yardım olarak elbise, ayakkabı, et ve gıda kolileri dağıtımımız devam ediyor ve devam edecektir. Vefa Sosyal Destek gruplarımızla beraber sosyal mesafeyi koruyarak Gercüş ilçemizdeki yetim ve yoksullara sahip çıktık ve sahip çıkmaya devam edeceğiz."

Kaynak: AA