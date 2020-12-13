Gercüş'te cadde ve sokaklar boş kaldı
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Gercüş'te cadde ve sokaklar boş kaldı

13.12.2020 15:11 | Son Güncelleme: 13.12.2020 15:19

Gercüş'te cadde ve sokaklar boş kaldı Batman'ın Gercüş ilçesinde sokağa çıkma kısıtlaması nedeni ile cadde ve sokaklar boş kaldı.

Gercüş'te cadde ve sokaklar boş kaldı

BATMAN - Batman'ın Gercüş ilçesinde sokağa çıkma kısıtlaması nedeni ile cadde ve sokaklar boş kaldı.

Korona Virüs tedbirleri kapsamında başlatılan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasına uyan Gercüşlüler, cadde, sokak ve meydanları boş bıraktı. Vatandaşların, yapılan uyarıları dikkate aldığı ve zorunlu olmadıkça evden dışarı çıkmadığı gözlendi. Özellikle ilçenin en kalabalık noktaları olan Bağlarbaşı Mahallesi Kazım Koyuncu bulvarı, Mehmet Nuri Kaya Caddesi ile ana arterler boş kalırken, polis ekipleri de denetimlerine ara vermeden devam etti.

Gercüş'te cadde ve sokaklar boş kaldı
Gercüş'te cadde ve sokaklar boş kaldı
Gercüş'te cadde ve sokaklar boş kaldı
Gercüş'te cadde ve sokaklar boş kaldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SERHAN ÖNER

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