Gercüş'te bir lisenin kütüphanesi törenle açıldı
Gercüş ilçesinde Mesleki Teknik Anadolu Lisesinde kütüphanenin açılışı yapıldı.
Gercüş ilçesinde Mesleki Teknik Anadolu Lisesinde kütüphanenin açılışı yapıldı.
İlçe Milli Eğitim Müdürü Şahabeddin Konakçi, Şube Müdürü Yavuz Selim Aşan ile Mesleki Teknik Anadolu Lisesinde yeni oluşturulan kütüphaneyi inceledi.
Okul Müdürü Nurten Önen, kütüphanede kültürel faaliyet alanları, zeka oyunları, araştırma, inceleme ve okuma alanlarıyla öğrencilerin güzel ve verimli zaman geçirmelerinin hedeflendiğini belirtti.???????
Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Torlak