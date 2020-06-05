Gercüş'te bir köy karantinaya alındı Gercüş'te bir köy karantinaya alındıBATMAN'ın Gercüş ilçesine bağlı Gönüllü köyü, 1 kişide koronavirüs tespit edilmesi üzerine 14 gün süre ile karantinaya alındı.

Gercüş'te bir köy karantinaya alındı BATMAN'ın Gercüş ilçesine bağlı Gönüllü köyü, 1 kişide koronavirüs tespit edilmesi üzerine 14 gün süre ile karantinaya alındı. Gercüş Kaymakamlığı'nca, Gönüllü köyünde 1 kişide koronavirüs tespit edilmesinin ardından, Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla; salgının yayılmasını önlemek amacıyla 5 Haziran'dan itibaren köyün 14 gün süreyle karantinaya alındığı ve giriş- çıkışlara kapatıldığı belirtildi. Kaynak: DHA