Gercüş'te bir köy karantinaya alındı
Gercüş ilçesinde bir köy yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
04.06.2020 15:33 | Son Güncelleme: 04.06.2020 15:33
Gercüş ilçesinde bir köy yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, koronavirüs tedbirleri kapsamında Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca salgının yayılmasını önlemek ve vatandaşları bu salgından korumak için 4 Haziran 2020 tarihinden itibaren 14 gün süreyle Ardıçlı köyünün karantinaya alındığı belirtildi.
Giriş ve çıkışın yasaklandığı köyde sağlık ekiplerinin çalışması sürüyor.
Kaynak: AA