Gercüş'te bir köy karantinaya alındı Gercüş ilçesinde bir köy yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Gercüş ilçesinde bir köy yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, koronavirüs tedbirleri kapsamında Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca salgının yayılmasını önlemek ve vatandaşları bu salgından korumak için 4 Haziran 2020 tarihinden itibaren 14 gün süreyle Ardıçlı köyünün karantinaya alındığı belirtildi.

Giriş ve çıkışın yasaklandığı köyde sağlık ekiplerinin çalışması sürüyor.

Kaynak: AA