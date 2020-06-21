Gercüş'te bir ev karantinaya alındı
Gercüş'te bir ev yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
21.06.2020 13:23 | Son Güncelleme: 21.06.2020 13:43
Gercüş'te bir ev yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
Alnan bilgiye göre, Gönüllü köyünde oturan bir kişinin rahatsızlanmasının ardından hastanede yapılan Kovid-19 test sonucu pozitif çıktı.
İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nun kararıyla salgının yayılmasını önlemek ve halkı salgından korumak için kişinin yaşadığı ev karantinaya alındı.
Kaynak: AA