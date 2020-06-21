Gercüş'te bir ev karantinaya alındı Gercüş'te bir ev yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Gercüş'te bir ev yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Alnan bilgiye göre, Gönüllü köyünde oturan bir kişinin rahatsızlanmasının ardından hastanede yapılan Kovid-19 test sonucu pozitif çıktı.

İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nun kararıyla salgının yayılmasını önlemek ve halkı salgından korumak için kişinin yaşadığı ev karantinaya alındı.

Kaynak: AA