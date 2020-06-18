Gercüş'te bir ev karantinaya alındı
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Gercüş'te bir ev karantinaya alındı

Gercüş'te bir ev karantinaya alındı Batman'ın Gercüş ilçesinde yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında iki katlı bir evde karantina uygulanması başlatıldı.

18.06.2020 19:08 | Son Güncelleme: 18.06.2020 19:47

Gercüş'te bir ev karantinaya alındı

BATMAN - Batman'ın Gercüş ilçesinde yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında iki katlı bir evde karantina uygulanması başlatıldı.

Gecüş'te iki katlı evde yaşayan bir kişide korona virüs tespit edilmesi üzerine filyasyon ekipleri çalışma yaptı. Çalışmanın ardından evde yaşayanlar karantinaya alındı. 14 gün süreyle gözlem altında kalacak kişilerin evleri giriş ve çıkışlara kapatıldı.

Konu ile ilgili Gercüş Kaymakamlığından yapılan açıklamada, "İlçemiz Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun 17 Haziran 2020 tarihli kararı

gereği korona virüs salgınının yayılmasını önlemek ve vatandaşlarımızı bu salgından korumak için 14 gün süreyle, ilçemiz Çukurçeşme Mahallesi Mehmet Nuri Kaya Caddesi No: 74 iç Kapı No: 2 adresindeki hane karantinaya alınmış olup belirtilen adrese giriş ve çıkışlar yasaklanmıştır. Başta güvenlik ve sağlık olmak üzere bütün tedbirler alınmıştır" denildi.

Gercüş'te bir ev karantinaya alındı

Kaynak: İHA

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