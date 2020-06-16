Gercüş'te bir bina karantinaya alındı Gercüş ilçesinde bir bina karantinaya alındı.

Gercüş ilçesinde bir bina karantinaya alındı.

Kaymakamlığından yapılan açıklamada, Hıfzıssıhha Kurulu'nun salgınının yayılmasını önlemek ve vatandaşları korumak için Akyar köyündeki bir binanın 14 gün süreyle karantinaya alınmasını kararlaştırdığı belirtildi.

Açıklamada, karantinaya alınan adreste başta güvenlik ve sağlık olmak üzere bütün tedbirler alındığı kaydedildi.

Kaynak: AA