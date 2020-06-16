Gercüş'te bir bina karantinaya alındı
Gercüş ilçesinde bir bina karantinaya alındı.
16.06.2020 14:09 | Son Güncelleme: 16.06.2020 14:46
Gercüş ilçesinde bir bina karantinaya alındı.
Kaymakamlığından yapılan açıklamada, Hıfzıssıhha Kurulu'nun salgınının yayılmasını önlemek ve vatandaşları korumak için Akyar köyündeki bir binanın 14 gün süreyle karantinaya alınmasını kararlaştırdığı belirtildi.
Açıklamada, karantinaya alınan adreste başta güvenlik ve sağlık olmak üzere bütün tedbirler alındığı kaydedildi.
Kaynak: AA