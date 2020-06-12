Gercüş'te bir apartman karantinaya alındı
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Gercüş'te bir apartman karantinaya alındı

Gercüş'te bir apartman karantinaya alındı Batman'ın Gercüş ilçesinde bir apartman, yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

12.06.2020 21:46 | Son Güncelleme: 12.06.2020 22:18

Gercüş'te bir apartman karantinaya alındı

BATMAN - Batman'ın Gercüş ilçesinde bir apartman, yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Gercüş Kaymakamlığından yapılan açıklamada, korona virüs tedbirleri kapsamında Çukurçeşme Mahallesi yeni çevre yolu 2. sokakta bulan Üzüm apartmanının karantinaya alındığı belirtildi. 14 günlük karantina süresince belirtilen adrese giriş ve çıkışlar yasaklanırken, başta güvenlik ve sağlık olmak üzere bütün tedbirlerin alındığı ifade edildi.

Gercüş'te bir apartman karantinaya alındı

Kaynak: İHA

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