Gercüş'te bıçaklı kavga: 2 yaralı Gercüş'te çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.

Gercüş'te çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü.

Kavgada bıçak darbeleriyle yaralanan ve 112 Acil Servis ekiplerince Gercüş Devlet Hastanesine kaldırılan Ferit Künkül (22) ve Ercan Aslan ilk müdahalelerin ardından Batman Bölge Devlet Hastanesine sevk edildi.

Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Kaynak: AA