Gercüş'te beton mikseri devrildi
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Gercüş'te beton mikseri devrildi

İhlas Haber Ajansı / SERHAN ÖNER - Haberler | Yerel

- Gercüş'te beton mikseri devrildi Batman'ın Gercüş ilçesinde bir inşaat alanına beton döken mikser devrildi.

- Gercüş'te beton mikseri devrildi

BATMAN - Batman'ın Gercüş ilçesinde bir inşaat alanına beton döken mikser devrildi. Ölen ya da yaralananın olmadığı kazada araçta maddi hasar meydana geldi.

Kaza dün akşam saatlerinde Bağlarbaşı Mahallesi Mehmet Nuri Kaya Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre şoförün ismi öğrenilmeyen 47 LB 405 plakalı beton mikseri, inşaata beton dökerken, yerin engebeli olması sonucu inşaat alanına devrildi. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken araçta maddi hasar meydana geldi.

Devrilen araç, vinç yardımı ile bulunduğu yerden çıkartılırken kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Gercüş'te beton mikseri devrildi
Gercüş'te beton mikseri devrildi
Gercüş'te beton mikseri devrildi
Gercüş'te beton mikseri devrildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SERHAN ÖNER

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