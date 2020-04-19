Gercüş'te bahçeye dikili 300 fıstık fidanı çalındı Gercüş'te bir çiftçinin bahçesinden 300 fıstık fidanı çalındı.

Gercüş'te bir çiftçinin bahçesinden 300 fıstık fidanı çalındı.

Mehmet Salih Doğuş'un fıstık bahçesindeki 900 fidandan 300'ü kimliği belirsiz kişilerce kökünden koparılarak çalındı.

Bahçeye geldiğinde fıstık fidanlarının kökünden söküldüğünü fark ettiğini belirten Doğuş, "40 dönümlük arazimde 900 fıstık fidanı diktim. 15 günde bir bakımlarını yapmak için fıstık bahçeme geldiğimde büyük şok yaşadım. Çok sayıda fıstık fidanın olmadığını gördüm. Fıstık fidanların çalınmasına üzülmüyorum." dedi.

Kaynak: AA