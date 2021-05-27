Gercüş'te bağ alanlarında inceleme yapıldı
Gercüş ilçesinde Üzüm Üreticiler Birliği, bağ alanlarında inceleme yaptıBağ alanlarındaki incelemelere, Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Gün, İlçe Tarım Orman Müdürü Metin Kaplan, Gercüş Üzüm Üreticileri Birliği Başkanı Enver Keskin, teknik personel ve çiftçiler katıldı.
Gercüş ilçesinde Üzüm Üreticiler Birliği, bağ alanlarında inceleme yaptı
Bağ alanlarındaki incelemelere, Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Gün, İlçe Tarım Orman Müdürü Metin Kaplan, Gercüş Üzüm Üreticileri Birliği Başkanı Enver Keskin, teknik personel ve çiftçiler katıldı.
Keskin, incelemelerinin ardından bağlardaki hastalıkların önlenmesine yönelik çiftçilerin bilgilendirildiğini belirtti.
Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Torlak