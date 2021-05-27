Gercüş'te bağ alanlarında inceleme yapıldı
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Gercüş'te bağ alanlarında inceleme yapıldı

Gercüş'te bağ alanlarında inceleme yapıldı
Anadolu Ajansı / İbrahim Torlak - Haberler | Güncel

Gercüş ilçesinde Üzüm Üreticiler Birliği, bağ alanlarında inceleme yaptıBağ alanlarındaki incelemelere, Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Gün, İlçe Tarım Orman Müdürü Metin Kaplan, Gercüş Üzüm Üreticileri Birliği Başkanı Enver Keskin, teknik personel ve çiftçiler katıldı.

Gercüş ilçesinde Üzüm Üreticiler Birliği, bağ alanlarında inceleme yaptı

Bağ alanlarındaki incelemelere, Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Gün, İlçe Tarım Orman Müdürü Metin Kaplan, Gercüş Üzüm Üreticileri Birliği Başkanı Enver Keskin, teknik personel ve çiftçiler katıldı.

Keskin, incelemelerinin ardından bağlardaki hastalıkların önlenmesine yönelik çiftçilerin bilgilendirildiğini belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Torlak

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