Gercüş'te Ayrancı rampası ulaşıma açıldı - Haberler
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Gercüş'te Ayrancı rampası ulaşıma açıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Gercüş'te Ayrancı rampası ulaşıma açıldıBATMAN Batman'ın Gercüş ilçesinde etkili olan tipi ve kar yağışı nedeniyle kapanan Ayrancı rampası, karayolları ekiplerinin çalışması sonucu yol ulaşıma açıldı.

GERCÜŞ, BATMAN (İHA) - Gercüş'te Ayrancı rampası ulaşıma açıldı

BATMAN Batman'ın Gercüş ilçesinde etkili olan tipi ve kar yağışı nedeniyle kapanan Ayrancı rampası, karayolları ekiplerinin çalışması sonucu yol ulaşıma açıldı.

İlçede kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle kapanan Ayrancı rampası için karayolları ekiplerin saatlerce yoğun çalışma yürüttü. Buzlanan yollar tuzlama işlemlerinin ardından tekrar ulaşıma açıldı.

Gercüş'te Ayrancı rampası ulaşıma açıldı

Gercüş'te Ayrancı rampası ulaşıma açıldı

Gercüş'te Ayrancı rampası ulaşıma açıldı

İhlas Haber Ajansı / Serhan Öner - Son Dakika Haberleri

Gercüş, Batman, kar, 3. Sayfa, Haber

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