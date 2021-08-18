Gercüş'te atlayış yapan yamaç paraşütçüleri, gökyüzünde renkli görüntüler oluşturdu
Batman'ın Gercüş ilçesinde yamaç paraşütü tutkunları, Ayrancı Tepesi'nden atlayış yaptı.
Batman'ın Gercüş ilçesinde yamaç paraşütü tutkunları, Ayrancı Tepesi'nden atlayış yaptı.
Paraşütçüler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kapsamında aldıkları izinle, Ayrancı Tepesi'nde etkinlik düzenledi.
Güneşli havada atlayış yapan yamaç paraşütü tutkunları, gökyüzünde renkli görüntüler oluşturdu.
Evlerinin balkonundan sporcuları izleyen bazı vatandaşlar, bu anları cep telefonlarına kaydetti.
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Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Torlak