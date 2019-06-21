Gercüş'te arpa ve mercimek hasadı

Batman'ın Gercüş ilçesinde arpa ve mercimek hasadı başladı.

İlçeye bağlı Gökçepınar köyünde ekimi yapılan arpa ve mercimekte çiftçiler için hasat mesaisi başladı.

Çiftçiler rekolteden umutlu.

Gökçepınar köyündeki çiftçilerden Burhan Tunç, hasat mesaisinin sürdüğünü belirterek, verimin bu sene geçen seneye oranla yüksek olduğunu söyledi.

Tunç, "Geçen sene yağış çok azdı ve iyi verim alamadık ama bu sene inşallah daha iyi bir verim alacağız." dedi.

Kaynak: AA